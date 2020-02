Siberia: Willem Dafoe nel trailer del film di Abel Ferrara in concorso a Berlino 2020

A poche ore dalla prima del film al Festival di Berlino 2020, possiamo dare un primo sguardo all'atteso Siberia di Abel Ferrara grazie al primo trailer ufficiale pubblicato da The Match Factory.

Il film vede come protagonista Willem Dafoe nei panni di Clint, un uomo tormentato che si è ritirato in una remota capanna di montagna dove spera di trovare la serenità. Gestisce un modesto locale frequentato dai rari viaggiatori o dagli abitanti del posto. Ma anche in relativo isolamento, Clint non riesce a trovare pace. Una fatidica sera, per confrontarsi con sé stesso, intraprende un viaggio in slitta verso il mondo che un tempo conosceva. Un viaggio attraverso i sogni, la memoria e l'immaginazione nel tentativo di trovare la sua vera natura.

Fresco vincitore dell'Indie Spirit Award per il suo ruolo in The Lightouse, l'attore torna a collaborare con Ferrara dopo aver recitato nei suoi Pasolini (2014) e Tommaso (2019), presentati rispettivamente a Toronto e Cannes.

Prodotto da Vivo film con Rai Cinema, Maze pictures e Piano, Siberia concorrerà per la vittoria dell'Orso d'oro alla nuova edizione della Berlinale, inaugurata nei giorni scorsi da My Salinger Year. A proposito del festival, qui potete trovare la nostra recensione di Volevo Nascondermi, il film di Giorgio Dritti che vede Elio Germano nei panni di Antonio Ligabue.