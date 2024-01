Siberia, Nicolas Cage rifiutò di interpretare il protagonista!

E' il 2018 quando arriva al cinema Siberia, pellicola che segue le vicende del protagonista che, a causa di un accordo fatto con dei commercianti, si reca sul territorio per cercare una persona a lui vicina scomparsa e che cercherà in tutti i modi di ritrovare.

L'incontro con una donna cambierà totalmente le sue prospettive e i motivi per cui si trova in Siberia. Protagonista della pellicola è Keanu Reeves che di recente ha addirittura ammesso di aver regalato dei funghetti allucinogeni a Francis Ford Coppola. Nella pellicola Reeves veste i panni di un commerciante di diamanti americano che, dopo la scomparsa di un suo amico, si reca in Siberia con l'obiettivo di ritrovarlo.

Come molte pellicole con protagonista Keanu Reeves anche questa è caratterizzata da una buona percentuale d'azione. Prima che l'attore di John Wick venisse preso in considerazione per il ruolo, furono contattati tantissimi attori tutti volti del cinema d'azione. Tra questi ci fu anche Nicolas Cage che, per anni, è stato l'immagine di punta del cinema action americano prima che questo "onore" venisse preso dallo stesso Reeves. Per conflitti di programmazione, Cage decise consapevolmente di abbandonare il progetto.

Pochissimo tempo fa, Nicolas Cage ha compiuto 60 anni e noi abbiamo cercato di celebrare la sua carriera.