Siberia: Keanu Reeves nel primo trailer del thriller romantico

Saban Films ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Siberia, thriller di stampo sentimentale con protagonista Keanu Reeves e diretto da Matthew Ross.

Nella pellicola, Reeves è affiancato da Ana Ularu, nota per la sua partecipazione a Emerald City, e nel film ricoprirà il ruolo della sua partner in Russia. A completare il cast, anche Pasha Lychnikoff (Shameless) e Molly Ringwald (Riverdale).

Diretto da Matthew Ross (Frank & Lola), il film si basa su una sceneggiatura scritta da Scott B. Smith (A Simple Plan), che ha riscritto il copione originale di Stephen Hamel.

La pellicola arriverà nelle sale americane il 13 luglio 2018 e contemporaneamente nei servizi di streaming on demand.

Prossimamente, rivedremo Reeves in John Wick: Chapter 3, di cui sono attualmente in corso le riprese, in Destination Wedding, al fianco di Winona Ryder, nel fanascientifico Replicas (in post-produzione) e nella commedia Always Be My Maybe.

Sinossi: La storia parla di Lucas (Keanu Reeves), un mercante di diamanti americano che va in Russia a vendere dei rari diamanti blu di dubbia provenienza. Quando l'accordo inizia a scricchiolare, lui si ritrova invischiato in una ossessiva relazione con Kayla (Ana Ularu), la proprietaria di una caffetteria lì in Russia, in una piccola cittadina del paese. Come la storia inizia a diventare più intensa, così gli si rivolta contro il mondo dei diamanti e lui non riesce a tirarsi fuori da questa intricata situazione. Entrambi i mondi collassano e lui non riesce a trovare una via di fuga.