Si spegne a 83 anni il tedesco Peter Berling, tra gli attori preferiti di Herzog

Si è spento a Roma all'età di 83 anni il grande caratterista tedesco, meglio conosciuto per le sue innumerevoli collaborazioni con il regista, con il quale coltivava anche un bel rapporto d'amicizia.

Secondo Deadline, l'attore si è spento serenamente questo lunedì nella Capitale italiana, nella quale viveva dalla fine degli anni '60. Berling era anche un produttore cinematografica e abile romanziere.

Nella sua lunga carriera ha recitato in oltre 130 film, tra i quali Gangs of New York di Martin Scorsese e ne Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud.



Ricordavamo come fosse conosciuto per le collaborazioni con Herzong, tra le quali citiamo Aguirre: Furore di Dio (1972), Fitzcarraldo (1982) e Cobra Verde (1987). Lavorò molto anche per Rainer Werner Fassbinder. Ha condotto anche una seconda vita artistica in germania come scrittore di romanzi, per i quali il periodo medievale fu una grande ispirazione.