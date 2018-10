Si ritira Ed Catmull, co-fondatore dei Pixar Animation Studios

ll presidente dei Walt Disney Animation Studios e della Pixar, Ed Catmull, 73 anni, ha annunciato il suo ritiro e la fine di un'illustre carriera. Si tratta dell'ennesimo ribaltone nel giro di pochi mesi alla Pixar dopo le accuse di cattiva condotta sessuale a John Lasseter e la conseguente promozione di Jennifer Lee e Pete Docter.

Ed Catmull ha iniziato la propria carriera con George Lucas alla LucasFilm e si è distinto come una delle figure più significative nel periodo rivoluzionario dell'animazione. Catmull, insieme a Steve Jobs e John Lasseter, creò la Pixar nel 1986 e trovarono il successo con il loro film d'esordio nel 1995, Toy Story, primo lungometraggio interamente realizzato al computer. Attualmente lo studio vanta 15 premi Oscar e produce continuamente successi come Alla ricerca di Nemo, Gli Incredibili, Inside Out e altri titoli acclamati dal grande pubblico, adulti e bambini.

Dopo l'acquisizione della Pixar da parte della Disney, Ed Catmull è stato nominato presidente ma ora medita di lasciare il ruolo.

Come scrive The Hollywood Reporter, la decisione di Catmull di dimettersi segna la fine di un'era e il 2019 sarà il primo anno in cui nessuno dei fondatori della Pixar lavorerà per l'azienda. Catmull ha deciso di rimanere come consulente per tutto l'anno, facilitando in questo modo la transizione:"Provo emozioni contrastanti che derivano dall'andare lontano da un gruppo di persone che amo, ma anche dal massimo orgoglio e piacere nel sapere che abbiamo in Pixar e Disney Animation, alcuni tra i leader più dediti e fantasiosi con cui abbia mai lavorato".

Dopo il successo de Gli Incredibili 2, la Pixar si avvicina a Toy Story 4, progetto atteso a lungo e che vedrà la luce nell'estate 2019.