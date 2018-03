Si prevede un primo weekend da 35 milioni di dollari per Rampage: Furia Animale

Non è un caso che per il prossimo film con protagonistadiverse major si siano contese i diritti della pellicola a suon di offerte, disposte a pagare un cachet di circa 20 milioni di dollari per la sola star hollywoodiana. Le previsioni per, in arrivo ad aprile, sembrerebbero non sconfessare questo andamento.

Fin da quando la carriera di Dwayne “The Rock” Johnson ha spiccato il volo con la partecipazione nel franchise di Fast and Furious, l’attore è diventato da subito una delle star più redditizie al mondo. Diversi sono stati i blockbuster che in buona parte si sono retti sulle sue spalle, si pensi a G.I. Joe – La vendetta, Baywatch e il più recente Jumanjii – Benvenuti nella giungla, pellicola quest’ultima capace di raccogliere in tutto il mondo 941.9 milioni di dollari, una cifra che ha superato di gran lunga le aspettative della Sony.

Stando alle stime indicate da Variety il prossimo lungometraggio dell’ex wrestler, Rampage: Furia Animale, andrebbe a collocarsi nel suo primo weekend d’apertura in una fascia di circa 35 milioni di dollari, tenendo conto dei dati che mostrano una percentuale del 44% di spettatori interessati al prodotto della Warner Bros. Pictures, un coinvolgimento tale dei fan da riempire le sale cinematografiche statunitensi nell’arco di 72 ore dalla sua distribuzione.

A seguito dello spostamento della data di uscita di Avengers: Infinity War dal 4 maggio al 27 aprile, nella cui settimana precedente era prevista la release di Rampage: Furia Animale nel mercato statunitense, la New Line Cinema, in accordo con la Warner Bros., ha riprogrammato l’uscita del lungometraggio anticipandola al 13 aprile. Questo spostamento permetterà dunque al film maggiori possibilità di ottenere un incasso superiore a quello che avrebbe percepito scontrandosi con il colossale film Marvel.

Tra i protagonisti di Rampage: Furia Animale troviamo, dunque, Dwayne Johnson, la candidata Oscar Naomie Harris (Moonlight), Malin Akerman, Jake Lacy, Joe Manganiello (Justice League) e Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead).

Brad Peyton (Viaggio nell’isola misteriosa) dirige una sceneggiatura di Ryan Engle e Carlton Cuse & Ryan J. Condal e Adam Sztykiel, da una storia di Ryan Engle basata sull’omonimo videogioco. La squadra creativa comprende il direttore della fotografia Jaron Presant (Star Wars: Gli Ultimi Jedi), lo scenografo Barry Chusid, la costumista Melissa Bruning (Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie). Le musiche sono di Andrew Lockington.

Rampage: Furia Animale sarà distribuito dalla Warner Bros. nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 12 aprile 2018.