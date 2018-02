Si lavora a un documentario sulla vita dell'attore Paul Walker

Paramount Network ha annunciato la lavorazione di un documentario che descriverà la vita di. Il progetto, dal titolo provvisorio, sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Paramount Network nel corso dell'estate e sarà prodotto da, il quale si è occupato di diversi doc su star scomparse prematuramente.

Tra questi in particolare Heath Ledger (I am Heath Ledger), Chris Farley (I am Chris Farley) e Bruce Lee (I am Bruce Lee). A breve sarà disponibile I am MLK jr. sulla vita di Martin Luther King.

Il regista di I am Heath Ledger, Adrian Buitenhuis, dirigerà anche il documentario su Paul Walker. Un lavoro che, secondo Deadline, presenterà interviste a molti compagni di set di Walker e agli amici che lo conoscevano meglio, come affermato dai produttori.

Il film esplorerà la prolifica carriera cinematografica di Paul Walker e mostrerà, tra le altre cose, la passione dell'attore per gli oceani e la vita marina nel mondo, così come il suo lavoro per aiutare a ricostruire Haiti dopo il devastante terremoto.

Paul Walker è morto tragicamente in un incidente stradale, all'età di 40 anni, nel novembre 2013; è ricordato principalmente per la sua partecipazione al franchise di successo Fast & Furious, nel ruolo di Brian O'Conner, e per le sue attività filantropiche, inclusi il già citato aiuto alla popolazione di Haiti e la sua passione per l'oceano. Sua figlia, Meadow, aveva 15 anni quando il padre morì e ha dato vita alla Paul Walker Foundation poco dopo la sua morte per mantenere viva la sua passione, sostenendo la lotta per proteggere gli oceani e la fauna selvatica.

Jon Sussler e Jaimee Kosanke saranno i produttori esecutivi del documentario, che di certo saprà commuovere tutti i fan dell'attore.