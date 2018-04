Si va in scena! Ecco il nuovo full trailer de Gli Incredibili 2

Come anticipato questa notte, la Walt Disney Pictures ha diffuso in rete il nuovo full trailer ufficiale de Gli Incredibili 2, sequel dell'acclamato film d'animazione targato Disney e Pixar Animation Studios. Potete ammirarlo dopo il salto.

In questo nuovo episodio, la famiglia di supereroi ritorna ma sarà Elastigirl ad essere al centro della trama. La sinossi diffusa dalla Disney, infondo, parla chiaro: "La famiglia di supereroi preferita da tutti torna ne Gli Incredibili 2 - ma stavolta Helen (voce di Holly Hunter) è al centro dell'attenzione, lasciando Bob (voce di Craig T. Nelson) a casa con Violetta (voce di Sarah Vowell) e Flash (voce di Huck Milner) per navigare l'eroismo quotidiano della vita 'normale'. E' una transizione difficilissima per tutti, resa ancora più dura dal fatto che la famiglia è ancora all'oscuro dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo villain prepara un piano brillante quanto pericoloso, la famiglia e Frozone (voce di Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare di nuovo insieme - che è più facile da dire che da fare, anche se tutti loro sono Incredibili.".

Gli Incredibili 2 è di nuovo scritto e diretto da Brad Bird, ed è il sequel dell'acclamato Gli Incredibili - Una 'normale' famiglia di supereroi uscito nell'ormai lontano 2004.

Gli Incredibili 2 debutta a giugno nelle sale cinematografiche statunitensi mentre in Italia sarà nei cinema da settembre.