Shutter Island, Mark Ruffalo inviò una lettera a Scorsese per ottenere un provino

Shutter Island è uno dei film recenti di Martin Scorsese più iconici. Un thriller psicologico con un cast all star nel quale Leonardo DiCaprio veste gli apparenti panni di un detective. Un membro del cast vinse il provino principalmente grazie alla sua enorme ammirazione verso il regista.

Mentre ancora oggi si cerca di capire il significato di alcune scene di Shutter Island, uno dei protagonisti del film, solo dopo anni, ha confessato il vero modo in cui avrebbe conquistato il provino e poi, successivamente, il ruolo. E' il sogno di tantissimi attori quello di collaborare con Martin Scorsese in particolare per il modo in cui, secondo molti, gestirebbe gli attori sul set. Uno dei sogni della carriera di Mark Ruffalo era lavorare con il regista premio Oscar.

Nella pellicola, l'attore interpreta Chuck Aule, co-protagonista principale del film e spalla del personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio. Pare che inizialmente l'attore avesse ottenuto il provino per il film dopo aver mandato una lettera a Martin Scorsese dichiarando quanto amasse il suo lavoro e come, per un attore come lui, fosse il sogno di una vita avere la possibilità di essere diretto da lui in un film. Scorsese decise di provinarlo e Ruffalo si dimostrò capace di ottenere la parte grazie al suo talento.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Shutter Island. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!