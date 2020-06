Shut In con Naomi Watts, quando la Black List di Hollywood non è una garanzia

Stasera su Rai 4 va in onda Shut In, thriller psicologico del 2016 che vede nel cast Naomi Watts, Charlie Heaton, Jacob Tremblay, Oliver Platt e David Cubitt. Il film è emerso dalla lista delle migliori sceneggiatura ancora non prodotte stilata nel 2013, la cosiddetta Black List di Hollywood.

Nonostante il sondaggio porti ogni anno alla realizzazione di diverse pellicole di successo che per un motivo o per l'altro erano sfuggite ai produttori, tra cui figurano ben quattro premi Oscar come miglior film (The Millionaire, Il Discorso del Re, Argo e Il Caso Spotlight), Shut In si è rivelato un vero e proprio flop di pubblico e critica.

Oltre ad aver ricevuto una pessima accoglienza da parte dei recensori, testimoniato dal punteggio di 9% ottenuto su Rotten Tomatoes, il film ha infatti incassato solamente 13 milioni di dollari riuscendo superare a malapena il suo budget di produzione.

Shut In segue le vicende di Mary (Watts), una psicologa infantile che vive isolata nel New England cercando di prendere in mano la sua vita dopo la perdita del marito. La donna si occupa del figliastro diciottenne Stephen, ridotto ormai in stato vegetativo a causa dell'incidente che è costato la vita al marito. Quando rimane coinvolta nella sparizione di uno dei pazienti, il piccolo Tom, inizia ad essere perseguitata da eventi terrificanti che sveleranno un'incredibile verità. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Shut In.