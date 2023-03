Shrinking, Bill Lawrence confessa: 'Sono in programma tre stagioni'

Bill Lawrence dovrebbe ormai abituato ai successi. Creatore di Scrubs e di Ted Lasso, il produttore e sceneggiatore è arrivato su AppleTv+ con Shrinking serie con protagonisti Jason Segel ed Harrison Ford. Lawrence ha svelato le prospettive del progetto e quanto dovrebbe durare.

Mentre Shrinking è stata rinnovata per una seconda stagione, il creatore della serie ha rifletto su quanto, effettivamente, i suoi pensieri non siano legati ad una realizzazione "quantitativa" del prodotto ma più qualitativa e capace di trasmettere qualcosa. "Non ha una componente della stagione sportiva che diventa funzionale alla storia. Tipo, 'Mi chiedo se vincono o perdono!'" ha spiegato Lawrence paragonando il lavoro fatto con Ted Lasso.

"Parte del divertimento per me nel fare lo show con Jason Segel e Harrison Ford, è che puoi dire agli attori con cui hai sempre voluto lavorare, 'Se mi dai tre stagioni, va bene se vuoi dividere' Quindi tutto quello che posso dire e che tutta la banda che abbiamo riunito è d'accordo nel farlo" ha fatto sapere Lawrence. La serie che ha portato le capacità dello sceneggiatore all'attenzione del grande pubblico è stata sicuramente Scrubs, comedy che segue le contorte e assurde vicissitudini dell'Ospedale Sacro Cuore. E', inoltre, tra i creatori di Ted Lasso la serie dei record AppleTv+ con protagonista Jason Sudeikis.

Insomma, Shrinking si prospetta essere un successo come la maggior parte dei prodotti realizzati da Lawrence. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!