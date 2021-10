Shrek, Zendaya svela il suo amore per la saga:'Amo guardarla così come Harry Potter'

Da Spider-Man a Dune, Zendaya negli ultimi anni è diventata una delle giovani star di Hollywood maggiormente richieste e in una recente intervista l'attrice ha svelato quali sono i suoi titoli 'comfort food' nel mondo del cinema, che ama riguardare per sentirsi bene. Tra questi vi è anche il franchise animato di Shrek e Harry Potter.

"Sì. Non l'ho fatto molto nell'ultimo anno ma guardavo i film di Harry Potter per superare la prima stagione di Euphoria. Alcuni giorni desidero solo andare a casa, coccolarmi con il mio cane e guardare un po' di Harry Potter. Amo anche Shrek. Questo è un altro punto fermo in casa mia quando ho giornate pesanti al lavoro" ha dichiarato Zendaya. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Shrek.



Zendaya amante dei film di Shrek non è una notizia che sorprende, visto che i film del franchise con protagonista l'orco verde sono diventati ormai parte della cultura pop contemporanea.

"Non sapevamo nemmeno come sarebbe stato accolto. Quando ci stavamo lavorando a Palo Alto era una specie di studio satellite, era lo studio alla PDI e DreamWorks stava lavorando con loro e poi alla fine li ha acquistati [i diritti] mentre eravamo impegnati a lavorare al film ma siamo stati rimossi dallo studio principale e quindi è sembrata ancor più simile ad una piccola produzione in cui stavamo mettendo su uno show dopo l'altro [...] Non avevamo idea che la reazione sarebbe stata quella che poi è stata" ha dichiarato qualche mese fa la regista Vicky Jenson.



Per l'anniversario del primo film è uscita quest'anno una versione in 4K di Shrek, il primo capitolo del franchise.