Shrek Terzo, nella pellicola c'è un riferimento ad una storica serie americana

Shrek è sempre stato una fucina continua di riferimenti cinematografici. Non a caso, da molti, è definito una "parodia" dei film d'animazioni più classici. Nel terzo capitolo della serie ci sarebbe addirittura un riferimento ad una pellicola che ha fatto la storia del cinema del 900.

Già in Shrek 2 era presente un riferimento che è diventato una assurda coincidenza che coinvolgeva Cameron Diaz e un poster di Justin Timberlake che compariva all'interno del film. Nel terzo capitolo, invece, la citazione riguarda molto meno la cultura pop ma molto di più un easter egg profondamente cinefilo e capace di essere colto da moltissimi appassionati di cinema. Che la raga di Shrek abbia al suo interno innumerevoli riferimenti è un dato di fatto ma mai è stato così ricercato.

In una scena di Shrek Terzo, la vita dell'Omino di Pan di zenzero passa davanti ai suoi occhi, prima di una ipotetica e mai avvenuta morto. Il modo in cui la scena è pensata e realizzata è un riferimento non particolarmente sottile alla serie L'uomo da sei milioni di dollari andata in onda dal 1973 al 1978. Nel "sogno" se così vogliamo definirlo, viene svelato che Omino di Pan di Zenzero, in un momento della sua vita sarebbe stato sposato.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Shrek Terzo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!