Shrek sta terrorizzando gli utenti di TikTok: cosa è successo con l'orco DreamWorks?

Shrek è uno dei franchise più amati creati da DreamWorks Animation e nonostante il personaggio sia famoso in tutto il mondo per essere burbero ma amabile, nelle ultime ore su TikTok circolano immagini dell'orco ad un rave e il suo aspetto inquietante sta terrorizzando gli utenti sui social network.

Con la musica elettronica in sottofondo del dj canadese Excision, nel video si vede una folla di partecipanti al rave che ballano e davanti a loro c'è Shrek che balla con le persone e alla fine esce dallo schermo con ferocia in 3D. Non proprio un approccio amichevole quello dell'orco nel video perché gli effetti creati mostrano il personaggio sputare fuoco sulla folla e alla fine quello Shrek viene mangiato da una versione di Shrek più grande che divora anche il pubblico.



Il video ricorda molto l'attrazione di Shrek in 4D a Orlando, che ha chiuso nel 2017. Dalle immagini si nota che gli utenti di TikTok sono rimasti molto colpiti dal video e in alcuni casi terrorizzati. Video di questo tipo sono diventati trend su TikTok da inizio mese. Dj Excision ha tenuto un concerto a Tacoma, Washington, tra il 2 e il 4 febbraio e un utente ha condiviso tre video di quella notte ricevendo 14.000 like in pochi giorni. Se amate la saga, ecco tutto quello che c'è da sapere su Shrek 5.



In ogni caso, in pochi giorni su TikTok altri video del rave sono diventati virali, così come quello con la presenza di Shrek che terrorizza gli utenti.

Nel frattempo, nel 2025 uscirà Shrek 5, il nuovo capitolo del franchise con protagonista l'orco più amato nella storia del cinema d'animazione.