Che fine ha fatto Shrek? Tutto ciò che sappiamo su un possibile ritorno della serie

Uno dei franchise animati più famosi e amati di sempre, Shrek sembra possa tornare al cinema per un quinto capitolo della serie cinematografica: facciamo allora assieme il punto su tutto quello che sappiamo, tra certezze e congetture.

Per ora, stando alle ultime notizie, Shrek 5 dovrebbe arrivare nel 2025, ma questo in base alle indiscrezioni che trapelano dai dipendenti Dreamworks: uno di essi (in realtà della NBC Universal, che possiede appunto Dreamworks) ha infatti segnato su LinkedIn fra i suoi lavori quello di Shrek 5, segnato appunto per il 2025.

La Dreamworks non ha ovviamente ancora confermato nulla, ma il cast vocale sembra voler riprendere il proprio iconico ruolo anche per una quinta installazione dell'avventura principale. Perciò dovremmo rivedere Mike Myers come Shrek, Cameron Diaz come Fiona, Eddie Murphy nei panni di Ciuchino e per il Gatto con gli stivali Antonio Banderas che crede nel ritorno di Shrek.

Ecco, proprio dal franchise spin-off di Shrek arrivano altre informazioni sul quinto capitolo. Harvey Guillen, voce di Perrito in Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio, ha detto che vorrebbe riprendere il ruolo in Shrek 5: se il quinti capitolo si collegasse al magnifico secondo film sul Gatto con gli stivali potrebbe essere un bel colpo per collegare al meglio le due saghe.

E voi vorreste Shrek 5 oppure no?

