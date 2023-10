Shrek, l'orco più amato del mondo ha una stella sulla Walk of Fame

Shrek è un cult senza precedenti e non si può discutere a riguardo. In particolare il primo fu in grado unire la cultura pop generalista al mondo dell'animazione creando una vera bomba incontenibile. Il suo valore culturale ha portato Shrek ad avere un primato molto particolare raramente raggiunto.

Mentre si inizia a parlare di un quinto capitolo di Shrek, non si può far altro che celebrare l'importanza che il primo capitolo ha avuto nel mondo dell'animazione. La sua capacità di unire i personaggi del mondo delle fiabe in modo da creare un universo fantastico, lo ha reso uno dei prodotti più amati dai più piccoli. Nonostante ciò, l'ironia della pellicola è molto matura e favorisce una lettura comica su più livelli dell'intera pellicola.

La capacità di Shrek di far divertire allo stesso modo grandi e piccini, lo ha reso un cult del mondo del cinema d'animazione quasi immediatamente. Oltre ad esser stato uno dei pochi film d'animazione ad essere stato presentato in concorso a Cannes, la pellicola ha avuto l'onore di ottenere uno dei più grandi riconoscimenti del panorama Hollywoodiano. Il personaggio di Shrek, infatti, possiede una propria stella sulla Walk of Fame a Los Angeles.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione del primo capitolo di Shrek. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!