Shrek, tutti i film della saga dal peggiore al migliore

Lo abbiamo amato in ogni forma e dimensione, ma secondo la critica qual è il miglior film di Shrek? Andiamo a vedere i voti di Metacritic e Rotten Tomatoes per farci un'idea dei lungometraggi del franchise dal peggiore al migliore, inserendo pure i due spin-off.

Partiamo con i voti della critica di Metacritic:

ultimo posto a parimerito per Shrek Terzo e Shrek e vissero felici e contenti con il 58% dei voti positivi

poi troviamo Il gatto con gli stivali con il 65%

terzo posto per Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desidero che arriva al 73%

secondo posto per Shrek 2 con il 75%

medaglia d'oro per il primo Shrek che arriva all'84%

Passiamo ora ai voti di Rotten Tomatoes:

ultimo posto per Shrek Terzo con il 42%

un po' sopra Shrek e vissero felici e contenti al 57%

a un soffio dal podio Il gatto con gli stivali con l'86%

terzo posto per il primo Shrek con l'88%

un gradino sopra per Shrek 2 all'89%

chiude al primo posto del podio Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desidero con il 95%

Due classifiche decisamente diverse per quanto riguarda le prime posizioni, ma voi siete d'accordo o no? Diteci la vostra nei commenti qua sotto! Intanto ecco tutto quello che sappiamo su Shrek 5 al momento, e se volete ecco dove vedere i film di Shrek in streaming.