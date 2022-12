Shrek 5 è finalmente realtà? Antonio Banderas riaccende le speranze dei fan della saga

Dopo aver anticipato un possibile nuovo film di Zorro con Tom Holland nei panni del suo erede, la superstar spagnola Antonio Banderas ha scaldato i cuori dei fan con un grosso aggiornamento relativo all'attesissimo Shrek 5.

La famosa saga animata della Dreamworks, il cui primo episodio Shrek nel lontano 2002 vinse il primo Oscar per il miglior film d'animazione quando il premio venne istituito dall'Academy, è sparita totalmente dai radar dopo che le ultime notizie - risalenti al 2018 - avevano parlato di un possibile reboot. Ora però Antonio Banderas, che è il doppiatore del Gatto con gli Stivali nell'amato franchise a partire da Shrek 2, ha dichiarato al Red Sea Film Festival: "Ho passato quasi vent'anni con questo gatto. La prima volta che ho fatto Il gatto con gli stivali, stavo lavorando a Broadway, e ora ho fatto cinque film con lui. Probabilmente ce ne sarà un altro, e Shrek probabilmente tornerà".

Al momento non è chiaro quale sia il vero significato delle parole di Antonio Banderas: Dreamworks sta lavorando ad un nuovo film di Shrek? Oppure l'iconico orco verde comparirà in un nuovo episodio stand-alone della saga del Gatto con gli Stivali? In ogni caso, sembra proprio che i fan rincontreranno Shrek molto presto, quindi rimanete sintonizzati!

Per altri approfondimenti guardate il trailer de Il gatto con gli stivali 2, nuovo film della saga che oltre ad Antonio Banderas include nel cast di doppiatori anche Salma Hayek, Florence Pugh, Ray Winstone, Olivia Colman, John Mulaney e Harvey Guillén. Il film è ora in programmazione nelle sale italiane, con Antonio Banderas che tornerà il prossimo anno nell'attesissimo Indiana Jones e La ruota del destino, in uscita il 30 giugno 2023.