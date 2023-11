Shrek 5, cosa sappiamo sul nuovo film del franchise

Passano gli anni ma Shrek rimane sempre un'icona imprescindibile per il cinema e non solo, un vero e proprio franchise capace di conquistare di nuovo a ogni visione. Ma cosa sappiamo di Shrek 5, il prossimo film in arrivo? Ecco tutte le informazioni.

La quasi certezza (ma anche la speranza) al momento è che Shrek 5 arriverà nel 2025, almeno stando alle prime indiscrezioni che trapelano dagli impiegati Dreamworks. Passerà quindi ancora un anno e mezzo prima di poter rivedere l'orco sul grande schermo.

Per quanto riguarda il cast vocale originale sembra che tutti siano pronti a riprendere il proprio ruolo: Mike Myers come Shrek, Cameron Diaz per Fiona, Eddie Murphy come Ciuchino e Antonio Banderas nei panni del Gatto con gli stivali, che tra l'altro doppia anche nella versione italiana.

Sulla trama non abbiamo ovviamente dettagli, ma negli anni era stato detto che un quinto film avrebbe cercato un approccio diverso alla storia di Shrek, magari rivisitandone completamente la storia o rivolgendosi alla vita da genitori di un gruppo di teenager di Shrek e Fiona.

Lo sceneggiatore Michael McCullers, che appunto dovrebbe scrivere Shrek 5, aveva anche parlato all'Hollywood Reporter della possibilità di reinventare il franchise con il quinto film, ma non si sa ancora se si possa trattare di un reboot o una sorta di nuovo what if, o magari ancora un film che tocchi la storia di Shrek senza renderlo il focus del racconto.

Non ci resta quindi che aspettare i prossimi dettagli e vedere cosa inventeranno per Shrek 5. Ma voi che film vorreste? Ditecelo nei commenti, intanto se volete recuperare gli altri ecco dove vedere tutti gli Shrek in streaming.