Shrek 5 confermato ufficialmente: trattative in corso con il cast originale

Le anticipazioni di Antonio Banderas su Shrek 5 sono state particolarmente azzeccate, perché in una nuova intervista promozionale per l'uscita nelle sale di Super Mario Bros, il leader della Illumination Chris Meledandri ha confermato i lavori in corso per un nuovo film della saga dell'orco verde.

Meledandri, che oltre a dirigere la Illumination è anche un partner creativo della DreamWorks Animation, ha rivelato a Variety che il franchise di Shrek è pronto a tornare con un nuovo film, con tutti i membri del cast originale sono in trattative per riprendere i rispettivi ruoli, inclusi Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy: "Non è così diverso dal processo con cui abbiamo affrontato 'Mario', per il quale abbiamo preso gli elementi fondamentali che il pubblico ama della saga e abbiamo fatto del nostro meglio per onorarli e portarli sul grande schermo", ha detto Meledandri. “Stiamo lavorando per costruire nuovi elementi della storia e nuovi personaggi che ci portino in posti inediti. Il cast originale è una parte enorme della saga di Shrek. Prevediamo che il cast tornerà. I colloqui stanno iniziando in questi giorni e dalle prime indicazioni che abbiamo ottenuto c'è un enorme entusiasmo da parte degli attori", ha detto il produttore.

Il quinto episodio di Shrek, dovesse andare definitivamente in porto, arriverebbe sulla scia del successo mondiale de Il gatto con gli stivali: L'ultimo desiderio, sequel spin-off della saga che ha conquistato una nomination agli Oscar 2023 come miglior film d'animazione dell'anno e la bellezza di 478 milioni di dollari a livello globale.

