Shrek 5 sta arrivando! L'uscita è prevista per il 2025

Sono ormai 13 anni che viviamo in un mondo senza Shrek, e un mondo senza Shrek è sicuramente un po' meno degno di essere vissuto: l'orco verde e la sua banda di sgangherati personaggi delle fiabe sono però pronti a rimediare, e stando a quanto leggiamo il loro ritorno potrebbe effettivamente essere più vicino di quanto pensassimo.

Shrek 5 è stato ufficializzato qualche mese fa, facendo esultare tutti i fan da anni in attesa di un ritorno in grande stile di quel geniale personaggio il cui ultimo film era probabilmente passato un po' in sordina rispetto alla trilogia precedente: da allora, però, non abbiamo saputo più nulla sullo sviluppo di questo quinto capitolo... Almeno fino a pochi minuti fa.

L'aggiornamento arriva dal profilo LinkedIn di un impiegato di NBCUniversal, nel quale è possibile notare come Shrek 5 risulti in programma per il 2025: la cosa, che al momento non ha trovato smentite da parte dei diretti interessati, lascia intendere la volontà di far entrare i lavori nel vivo nel corso del prossimo anno, per poi puntare a una release presumibilmente durante la seconda metà del successivo.

E voi, quanto siete disposti ad attendere per un ritorno di Shrek, Fiona, Ciuchino e soci? Pensate che i nostri eroi possano effettivamente avere ancora qualcosa da raccontare? Fatecelo sapere nei commenti!