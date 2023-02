Shrek 5, Antonio Banderas ci crede: 'Forse Shrek sta tornando'

Shrek non se n'è mai davvero andato: pur non raccogliendo il plauso unanime dei primi due capitoli in occasione degli ultimi due film della saga, l'orco verde più amato del mondo non ha mai visto calare l'affetto dei fan nei suoi confronti. Visto anche il successo del nuovo film sul Gatto con gli Stivali, dunque, perché non farci un pensierino?

A parlarne, dopo esser già apparso piuttosto ottimista sulla questione Shrek 5 nei mesi scorsi, è stato ancora una volta Antonio Banderas: il protagonista de Il Gatto con gli Stivali: L'Ultimo Desiderio ci ha infatti fatto notare come il finale del film candidato all'Oscar possa effettivamente essere visto come un l'indizio di un possibile ritorno.

"Non dipende da me, solitamente è il pubblico a decidere per quanto riguarda i sequel. Ma se sono disposti ad andare al cinema in massa com'è accaduto per Il Gatto con gli Stivali, allora si potrebbe aprire la strada a un altro film sul Gatto... Oppure, come ci suggerisce il film sul finale, quando vediamo Molto, Molto Lontano, alla fine del film stanno andando a trovare dei vecchi amici. Forse Shrek sta tornando" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne dite? Pensate che i tempi siano effettivamente maturi per uno Shrek 5? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali: L'Ultimo Desiderio.