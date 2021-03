Shrek, per i 20 anni del film arriva la 20th Anniversary Edition in 4K UHD

Quanto amiamo Shrek? Le avventure del famosissimo e burbero orco verde, con al seguito Ciuchino, Fiona, Gatto con gli Stivali e soci, non hanno perso un grammo del loro fascino dai tempi dell'esordio in sala: esordio da cui, per quanto ci sforziamo di far finta di niente, il tempo trascorso comincia ad essere parecchio.

Preparatevi a sentirvi vecchi: dall'uscita del primo Shrek, infatti, sono passati ben 20 anni! Era il 2001 quando gli spettatori di tutto il mondo entravano per la prima volta nella fino ad allora impenetrabile palude del nostro eroe, cominciando a familiarizzare con un universo folle, brutale e dannatamente esilarante.

Il ventennale, comunque, va festeggiato nel migliore dei modi: a tal proposito, dunque, Dreamworks è pronta a rilasciare sul mercato la Shrek 20th Anniversary Edition, un cofanetto che includerà la versione 4K UHD, Blu-ray e DVD del film, nonché un codice per scaricarlo in formato digitale e più di quattro ore tra materiale inedito, approfondimenti, corti animati e tanto altro ancora.

Insomma, i presupposti sembrano parlarci di un oggetto che non può mancare nella collezione di qualunque fan che si rispetti! Vedremo nei prossimi tempi se le aspettative saranno soddisfatte. In attesa di rivivere ancora una volta quell'incredibile avventura, intanto, ecco la nostra recensione di Shrek.