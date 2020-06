Shrek 2: l'irresistibile trailer onesto lo paragona ad Avengers: Endgame

Negli ultimi mesi, Screen Junkies sta consegnando al proprio pubblico una serie di "Honest Trailer" dedicati principalmente ai blockbuster americani usciti nel periodo estivo e l'ultimo della serie vede il sito prendere di petto il memorabile Shrek 2, campione di incassi della DreamWorks e secondo capitolo della saga animata.

Il trailer onesto punta maggiormente sul buttar giù dal piedistallo una tecnica d'animazione che ai giorni nostri risulta pesantemente datata, così come le infinite ed estenuanti citazioni al mondo della cultura pop, alle gag che coinvolgono dei peti, e infine del fatto che i fan sul web e su Twitter in particolare siano ancora fissati su quanto irresistibilmente hot risulti la versione umana di Shrek.

Una delle sequenze migliori di questo trailer onesto, tuttavia, riguarda un azzeccato paragona del finale della pellicola animata al finale di Avengers: Endgame, sottolineando come le svolte e le morti in Shrek 2 fossero più scioccanti per i ragazzini di quanto non lo fossero per le loro controparti adulte nel 2019. Il trailer comunque riserva anche momenti positivi, affermando come Shrek 2 sia "un raro sequel in cui i personaggi vengono fatti evolvere in maniera naturale, espandendo l'universo e sviluppando il tema del primo film in maniera ancora più profonda".

Mentre il primo Shrek è ancora scolpito a ferro e fuoco nella mente degli spettatori, Shrek 2 fu un grandissimo successo commerciale per la DreamWorks, che arrivò quasi a superare il traguardo del miliardo di dollari al box-office con un budget di 150 milioni.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Shrek 2, e scoprire quali novità riserverà la DreamWorks con i suoi annunciati reboot di Shrek e de Il gatto con gli stivali.