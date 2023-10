Shrek 2, uno easter egg del film fu una incredibile coincidenza

Shrek 2, anche più del primo capitolo, è ricchissimo di riferimenti alla cultura pop sia per quanto riguarda il mondo della musica che dell'intrattenimento in generale. Uno degli easter egg più divertenti del film si trova nella camera di Fiona e, da molti, è stata vista come una curiosa coincidenza.

Shrek 2 è stata una delle tante prime volte. Oltre a far doppiare per la prima volta Antonio Banderas in lingue diverse, il film ha avuto il pregio di aver conquistato sempre più fama nel corso degli anni anche grazie ai suoi tantissimi e vastissimi riferimenti al mondo della cultura pop. Uno dei più divertenti riguarda una delle passioni di Fiona quando era ragazzina e si trova proprio nella sua camera di quando era ragazzina vicino al suo letto.

In una velocissima inquadratura, infatti, viene mostrato un poster di Justin Timberlake che, all'epoca, era l'idolo di tutte le ragazzine. La strana coincidenza fu che, a doppiare Fiona in originale era Cameron Diaz che da poco aveva cominciato a frequentare il cantante con cui ebbe una relazione. I produttori giurarono di non averlo fatto apposta ma di esser stati solo protagonisti di una divertente ed imprevedibile coincidenza.

