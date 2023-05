Shrek 2, Antonio Banderas doppiò il personaggio anche in altre lingue!

Shrek 2 è diventato iconico non solo per essere un film d'animazione anticonvenzionale ma anche per aver avuto alcune particolarità in fase di lavorazione e nel doppiaggio. Questo lo ha portato ad essere il primo film sequel ad essere candidato agli Oscar come miglior pellicola animata.

Con i Guardiani della Galassia è diventato quasi un abitudine vedere doppiatori dei personaggi, prestare la voce al proprio ruolo in lingue differente. Infatti, Vin Diesel presta la voce a Groot in tutte le lingue del mondo, creando un effetto abbastanza straniante. Una delle prime volte al cinema in cui un attore si è ritrovato a doppiare il proprio personaggio in altre lingue è stato proprio Antonio Banderas. L'interprete, tuttora, presta la voce all'iconico gatto con gli stivali.

Mentre è stato confermato ufficialmente Shrek 5, Banderas è tornato a prestare la voce al personaggio anche nel film spin-off di qualche mese fa. L'attore, all'epoca dell'uscita di Shrek 2 si ritrovò a doppiare il gatto sia per la Spagna che per l'America Latina. Banderas, infatti, è madrelingua spagnolo e questo lo ha sicuramente aiutato nell'interpretare un eroe che è caratterizzato utilizzando come stampo originario la sua voce e il suo accento.

Il primo a mostrare qualche speranza per Shrek 5 è stato proprio Antonio Banderas che aveva fatto capire quanto qualcosa si stesse muovendo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!