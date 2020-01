La showrunner di The Witcher assicura: 'Ci sarà più Vilgefortz nelle prossime stagioni'

Quanti personaggi secondari ci sono in The Witcher! Così è per i romanzi di Sapkowski, così è per la saga videoludica, così è inevitabilmente anche per la serie prodotta da Netflix. Uno dei compiti più ardui degli sceneggiatori, dunque, è ovviamente quello di dosare alla perfezione lo spazio da concedere a questo o quel personaggio.

Qualche sacrificio va fatto, dunque, anche in nome del sano mistero: svelare tutto subito su ogni personaggio sarebbe controproducente per una serie TV che si ripropone di andare avanti per anni, e questo la showrunner di The Witcher Lauren Hissrich lo sa benissimo.

Uno dei personaggi con cui abbiamo potuto familiarizzare solo avvicinandoci al termine di questa prima stagione è stato ad esempio Vilgefortz, la cui presenza però, ci assicura Hissrich, sarà molto più costante nel corso delle stagioni successive. "Oooh, Vilgefortz! C'è così tanto ancora da sapere su questo stregone, e non voglio anticipare nulla. Ma vi dirò che il suo temperamento nasconde un bel po' di frustrazione dovuta a cose che non sono andate nel verso giusto" ha spiegato la showrunner.

