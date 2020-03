Lo showrunner di Star Trek: Picard vorrebbe scrivere un film Marvel (e sa anche quale)

Michael Chabon ha le idee chiare. Il co-creatore e showrunner di Star Trek: Picard la serie in onda su CBS (e qui in Italia su Amazon Prime), vorrebbe scrivere un film Marvel, possibilmente con un protagonista ben preciso.

Chabon, che con il suo romanzo The Amazing Adventures of Kavalier & Clay ha vinto anche un Premio Pulitzer per la narrativa, vorrebbe addentrarsi nei meandri del Marvel Cinematic Universe.

Non estraneo al mondo dei supereroi (scrisse anche una sceneggiatura per lo Spider-Man 2 di Raimi, poi rifiutata dalla produzione), lo scrittore avrebbe intenzione di dare il suo apporto creativo all'universo di supereroi targati Marvel con un film su Adam Warlock, come rivela anche durante un Q&A su Instagram: "Sto ancora sperando in una chiamata da parte di Kevin Feige per Warlock!" scrive in una risposta a un fan. Questa però non è stata la prima volta che Chabon ha espresso interesse nel progetto, e sicuramente non sarà l'ultima.

Creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1967 e poi sviluppato ampiamente da Roy Thomas e Jim Starlin, Adam Warlock è uno dei personaggi più popolari della Casa delle Idee, e deve ancora fare il suo debutto nel MCU (Gunn è criptico su una sua presenza in GOTG3).

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe un film su Warlock scritto da Chabon? Fateci sapere nei commenti.