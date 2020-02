Lo showrunner di Arrow ha postato su Twitter lo script del series finale

Dire addio a una serie longeva e sentita come Arrow non è mai facile: la capostipite dell'Arrowverse si è portata dietro per ben otto anni un bel po' di fedelissimi che, inevitabilmente, faranno un bel po' di fatica ad abituarsi all'universo post-Crisi sulle Terre Infinite.

Lo show con Stephen Amell si è comunque concluso in un modo giudicato decisamente soddisfacente da buona parte del fandom, che ha almeno avuto modo di dire degnamente addio all'eroe che con il suo sacrificio ha dato un grosso contributo alla salvezza del multiverso.

Per chi, comunque, avesse ancora difficoltà a tagliare il cordone ombelicale con Oliver Queen e soci, ci sono due alternative: riguardare all'infinito l'ultimo episodio (o, perché no, anche le stagioni precedenti) dello show o fiondarsi sul profilo Twitter dello showrunner Marc Guggenheim, che alcune ore fa ha postato lo script del series finale di Arrow.

Un modo, dunque, per consentire ai fan di godersi ancora una volta (e in maniera decisamente più rapida) l'ultimo incontro tra Oliver e Felicity, e per avere in qualche modo sempre con sé un personaggio che li ha accompagnati per un bel po' di tempo.

Recentemente, intanto, è stata svelata la versione alternativa del costume finale di Arrow; pare, inoltre, che il crossover Crisi sulle Terre Infinite sarà incluso nel cofanetto dell'ottava stagione di Arrow.