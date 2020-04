Showgirls: una sexy Elizabeth Berkley in prima serata su Cielo

Showgirls andrà in onda stasera su Cielo alle 21.20. La bella Nomi, arrivata a Las Vegas senza un soldo e con tanti sogni, entra a far parte del corpo di ballo di uno strip club nel quale stringerà un rapporto di amore e odio con Cristal, la star dello show. A dividerle ulteriormente, la presenza del direttore esecutivo Zack, conteso da entrambe.

Tra i film più sottovalutati e sbeffeggiati degli anni '90, Showgirls nasconde dietro la sua patinata estetica da soft-porn un messaggio chiaro e preciso sul mondo dello show-business e sulla mercificazione della donna.

Paul Verhoeven, autore di cult del calibro di Robocop, Atto di forza, Starship Troopers e Basic Instinct, sfrutta l'esibizione dell'erotismo per mettere in scena una moderna rivisitazione di un grande classico come Eva contro Eva (1950), concentrandosi sul contrastato legame tra le due fondamentali figure femminili.

Una tensione psicologica costante, qualche sussulto di violenza e le sensuali forme di Elizabeth Berkley (storica interprete della serie teen Bayside School) e Gina Gershon sono al centro di un'opera più sfumata delle apparenze, analisi satirica e consapevole di un sottobosco che si erge ad amaro, crudo e crudele, spaccato della società moderna.

La recensione di Showgirls è disponibile qui.