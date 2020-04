Showgilrs: 5 curiosità che potresti non conoscere sul thriller erotico di Paul Verhoeven

Questa sera su Cielo andrà in onda Showgirls, celebre thriller erotico del 1995 diretto da Paul Verhoeven e interpretato da Elizabeth Berkley e Kyle MacLachlan.

In preparazione alla visione, abbiamo raccolto per voi cinque curiosità sul thriller erotico che potreste non conoscere. Come al solito, ve le proponiamo qui sotto:

Paul Verhoeven veniva da una serie di successi consecutivi che includeva RoboCop, Atto di Forza e Basic Instinct, un film che all'epoca era sulla bocca di tutti: grazie alla sua popolarità per il ruolo della protagonista Nomi Malone si presentarono ai provini star del calibro di Pamela Anderson, Angelina Jolie, Vanessa Marcil, Denise Richards e Charlize Theron . La Richards, curiosamente, sarebbe stata scelta per il film successivo del regista olandese, Starship Troopers - Fanteria dello spazio (1997).

e . La Richards, curiosamente, sarebbe stata scelta per il film successivo del regista olandese, Starship Troopers - Fanteria dello spazio (1997). Elizabeth Berkley fu scaricata dai suoi agenti dopo il fiasco del film: inoltre, venne pagata soltanto $100.000 per interpretare il ruolo principale, e quando nel 2004 dopo fu pubblicato un cofanetto speciale del film chiese di essere pagata $2500 dollari per rilasciare nuove interviste come materiale da dietro le quinte; la casa di produzione rifiutò e lei non fu intervistata. Il film, tuttavia, è ancora oggi il maggior incasso classificato NC-17 nella storia degli Stati Uniti , nonché quello con la distribuzione maggiore (l'unico film NC-17 che ha incassato di più è stato Ultimo Tango a Parigi, ma a livello globale).

, nonché quello con la distribuzione maggiore (l'unico film NC-17 che ha incassato di più è stato Ultimo Tango a Parigi, ma a livello globale). L'unica volta in cui le attrici si sono lamentate dichiarandosi a disagio durante le riprese è stato per la lavorazione delle scene con le scimmie : i primati, infatti, non facevano che fissare costantemente i loro seni nudi.

durante le riprese è stato per : i primati, infatti, non facevano che fissare costantemente i loro seni nudi. Quando il film, all'epoca bocciato categoricamente dalla critica, conquistò una valanga di premi durante la 16esima edizione dei Razzie Awards , Paul Verhoeven si presentò di persona per accettare i riconoscimenti per la peggior regia e per il peggior film. Fu il primo regista in assoluto a ritirare fisicamente il "riconoscimento".

, Paul Verhoeven si presentò di persona per accettare i riconoscimenti per la peggior regia e per il peggior film. Fu il primo regista in assoluto a ritirare fisicamente il "riconoscimento". Del film restano celebri alcune dichiarazioni di Kyle MacLachlan, che visto il clamoroso insuccesso dopo l'uscita se ne distanziò. Anni dopo avrebbe detto: "Ora ha assunto una vita come una sorta di satira involontaria. No, forse 'satira' non è la parola giusta, ma è inconsapevolmente molto divertente. E' un film che ha trovato finalmente il suo posto. Offre intrattenimento, anche se non nel modo previsto originariamente. Forse fu il materiale sbagliato con il regista sbagliato e il cast sbagliato".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Showgirls.