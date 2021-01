Shotgun Wedding, Josh Duhamel sostituirà Armie Hammer nel film con Jennifer Lopez?

Lo scorso ottobre era stato annunciato il casting di Armie Hammer e Jennifer Lopez nell'action comedy Shotgun Wedding. Tuttavia, dopo la recente controversia, Hammer ha abbandonato il ruolo. Sarà forse Josh Duhamel a prendere il suo posto ora?

Secondo il sito Deadline, l'attore di Transformers e Tuo, Simon sarebbe in trattative per sostituire Armie Hammer nel ruolo di co-protagonista del film.

Come ormai saprete, infatti, Hammer è da giorni nell'occhio del ciclone per via di alcuni messaggi pubblicati di recente sul web, messaggi che suggerirebbero delle strane tendenze da parte dell'attore di Chiamami col Tuo Nome (ad esempio al cannibalismo?!?).

A seguito di ciò, Hammer avrebbe chiesto alla produzione del film di rimuoverlo dal progetto ("Non commenterò queste cavolate che affermano su di me, ma alla luce di questi attacchi falsi e maligni contro la mia persona, non posso certo lasciare i miei figli per 4 mesi per andare a girare un film nella Repubblica Domenicana"), richiesta prontamente accettata e a quanto pare, archiviata.

Vedremo dunque se sarà Duhamel ad accaparrarsi la parte resa vacante dal collega.

Da quel che sappiamo di Shotgun Weeding, la pellicola diretta da Jason Moore seguirà le vicende di "Darcy (lopez) e Tom (Duhamel?), che riuniranno le loro amabili, per quanto impiccione famiglie per il loro matrimonio. Matrimonio che, tuttavia, potrebbe non esserci, vista l'ansia da matrimonio che sta avendo la coppia, ma soprattutto il fatto che sposi e invitati vengono presi in ostaggio e si ritrovano all'improvviso in pericolo di vita".