Shotgun Wedding, Jennifer Lopez e Armie Hammer insieme per una nuova action-comedy

Come riporta il puntualissimo Variety nelle ultime ore, la già annunciato action-comedy Shotgun Wedding ha finalmente trovato i suoi due protagonisti principali in due volti molto amati dal grande pubblico, che sono il lanciatissimo Armie Hammer (Chiamami col tuo nome, Rebecca) e Jennifer Lopez (Le ragazze di Wall Street).

La Lopez vestirà i panni di Darcy mentre Hammer quelli di Tom, una coppia che riunisce le proprie famiglie per una matrimonio di destinazione. Le cose iniziano ad andare male dopo che i due si accorgono di non piacersi. Questa non è comunque la cosa peggiore del matrimonio, dato che la cerimonia andrà completamente fuori dai binari prestabiliti quando sposini e invitati verranno presi in ostaggio da un gruppo di terroristi.



A dirigere Shotgun Wedding troveremo Jason Moore, su di una sceneggiatura firmata da Mark Hammer e Liz Meriwether. Alla produzione ci sono invece Todd Lieberman e David Hoberman, compresa la stessa Lopez. La produzione del film dovrebbe iniziare nei primi mesi del prossimo anno.



Nel comunicato stampa ufficiale si legge: "Finché morte non ci separi assume un significato completamente nuovo in questa esilarante e scoppiettante avventura dove Darcy e Tom dovranno salvare i loro cari senza uccidersi a vicenda".



