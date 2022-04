Shotgun Wedding, Amazon distribuirà il film con Jennifer Lopez in diversi paesi

La piattaforma streaming Amazon Prime Video ha acquisito i diritti di distribuzione in diversi paesi di Shotgun Wedding, il nuovo film con Jennifer Lopez.

Le riprese di Shotgun Wedding erano già terminate nel 2021, ma fino ad ora il film con Jennifer Lopez e Josh Duhamel non aveva ancora debuttato sugli schermi.

Nei mesi scorsi Amazon Prime Video aveva dunque provveduto ad acquisire i diritti di distribuzione della pellicola per vari paesi, e oggi vi aggiunge anche gli Stati Uniti.

"Piena d'azione, commedia e un pizzico di romanticismo, Shotgun Wedding è una di quelle rare pellicole che ha un po' di tutto per tutti" ha dichiarato Jennifer Salke, il boss degli Amazon Studios "Con un cast guidato da Jennifer Lopez e Josh Duhamel, il film è ricolmo di star power e fantastiche performance. Siamo entusiasti di lavorare con l'intero team produttivo-creativo per portare quello film esilarante e pieno di sfaccettature su Prime Video per il pubblico di tantissimi paesi".

Shotgun Wedding vedrà Josh Duhamel al fianco di Jennifer Lopez nei ruoli principali, parte che in precedenza era stata assegnata ad Armie Hammer, ma che a seguito dello scandalo che ha coinvolto l'attore di Chiamami col tuo nome, è poi passata a lui. Nel cast del film anche Jennifer Coolidge, Lenny Kravitz, Sonia Braga e Cheech Marin.

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per Shotgun Wedding, ma anche in Italia dovrebbe arrivare grazie a Prime Video.