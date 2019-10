La shortlist per il ruolo di Catwoman in The Batman non sarebbe affidabile

Umberto Gonzalez vs. Thomas Polito. Il reporter di The Wrap avrebbe definito inaccurata la shortlist pubblicata da Geeks WorldWide che vorrebbe determinate attrici in lizza per il ruolo di Catwoman in The Batman.

Non c'è da fidarsi, secondo Gonzalez.

Dopo la conferma della volontà di ingaggiare un'attrice di colore per interpretare la Selina Kyle/Catwoman nel film di Matt Reeves, erano subito arrivate altre voci, nello specifico date come esclusiva da Geeks WorldWide, che volevano come contentendi per la parte cinque attrici in particolare: Lupita Nyong’o (Black Panther, 12 Anni Schiavo), Tessa Thompson (Thor Ragnarok, Men In Black: International), Alexandra Shipp (X-Men: Dark Phoenix, Tuo, Simon), Gugu Mbatha-Raw (Nelle Pieghe del Tempo, La Bella e la Bestia) e Logan Browning (Bratz, Dear White People).

Tuttavia, stando a quello che afferma invece il reporter di The Wrap, Umberto Gonzalez, sul suo account Twitter, la lista diffusa non si avvicinerebbe nemmeno alla realtà.

Ma la parte più interessante si trova nei commenti al tweet, e nella conseguente risposta del giornalista.

"Ecco cosa posso dirvi: una certa attrice di un altro film DC che esce oggi era la favorita, ma i suoi impegni sul set di una serie tv l'hanno automaticamente esclusa dalla corsa. ;)".

Il riferimento a Zazie Beetz (che è attualmente in sala con Joker) è fin troppo palese, come infatti si vede dalla gif poco sotto il tweet, e potrebbe essere indicativo almeno dell'età dell'attrice su cui si starebbero orientando per il personaggio.



E voi, chi vorreste vedere nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.

The Batman arriverà nelle sale di tutto il mondo nel 2021.