Shortcut, scoprite l'horror italiano che al box office USA sta combattendo con Tenet!

Il sito Box Office Mojo, specializzato nei numeri del botteghino USA e globale, segnala in queste ore che Tenet di Christopher Nolan è ancora saldamente in testa al box office domestico, ma è tallonato dalla sorpresa Shortcut, un horror tutto italiano passato in sordina nel Bel Paese.

Il film, diretto da Antonio Liguori che torna dietro la macchina da presa dopo In The Trap - La Trappola e il film d'esordio Report 51, è un adventure-fantasy che racconta una storia di amicizia durante la delicata fase di passaggio dall’adolescenza all’età adulta, proprio quando si inizia a fare i conti con le responsabilità della vita matura: i protagonisti del film sono cinque ragazzi di 16 anni, (Bess, Reggie, Queenie, Karl e ... Nolan, curiosamente!), che rientrando da scuola a bordo di un vecchio autobus si imbattono in un ostacolo lungo la strada. L’autista è costretto a prendere una “scorciatoia”, ma lungo il nuovo sentiero il gruppo troverà qualcosa di inaspettato.

Shortcut è disponibile a partire dal 19 agosto su The Film Club, la piattaforma di Minerva Pictures, ma anche sulle principali piattaforme video on demand come Sky Primafila, Chili, Rakuten TV, Apple TV, Google Play.

Stando agli ultimi aggiornamenti del box office, negli Stati Uniti il film è disponibile in oltre 600 sale e ha stabilito il nuovo record di incasso per il distributore Gravitas Ventures, e gli analisti prevedono una forte impennata nei numeri in vista del periodo di Halloween. Qui sotto potete trovare il trailer ufficiale.