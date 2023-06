Shooting Stars, per Dermont Mulroney 'è stata un'esperienza incredibile'

Shooting Stars è un film drammatico sportivo biografico del 2023 sulla carriera sportiva al liceo di LeBron James. Diretto da Chris Robinson e interpretato da Mookie Cook come protagonista, è basato sull'omonimo libro di memorie di James del 2009, co-autore di Buzz Bissinger. Il film è uscito il 2 giugno 2023 da Peacock.

La storia delle origini del più grande giocatore di basket di tutti i tempi è stata portata alla vita sullo schermo. Shooting Stars di Peacock racconta la storia della squadra di basket del liceo di LeBron JamesSt.

Fuori dal campo, il film dà profondità a personaggi come Keith Dambrot di Dermot Mulroney , un ex allenatore della NCAA che si ritrova a guidare questa squadra generazionale di giocatori delle scuole superiori.

In Shooting Stars è presente un attore di Stranger Things, in un ruolo chiave per lo svolgimento degli eventi nel film biografico.

Parlando con ComicBook.com, Mulroney ha raccontato che mentre non ha avuto modo di incontrare Dambrot in persona, dato che attualmente insegna alla Duquesne University, è stato in grado di estrarre quasi tutti i suoi punti di riferimento dai filmati archiviati.

"È raro che io abbia interpretato un personaggio di cui ci sono buone riprese su YouTube", ha spiegato Mulroney. "Ho fatto un grande uso di alcune sessioni di gioco e allenamento di Dambrot e cose del genere che ho potuto vedere. Ho fatto del mio meglio per cercare di portare un po' della sua caratteristica fisicità nel ruolo. Penso che si possano vedere i risultati nel film di sicuro ".

Non per farvi tornare in mente brutti ricordi, ma ricordate il flop di Space Jam 2 con Lebron James?

L'attore ha poi continuato, elogiando altri elementi del film che hanno reso un viaggio indimenticabile la realizzazione della pellicola: "Anche la sceneggiatura stessa aveva un legame così forte con la comunità in cui si svolge la storia", ha detto Mulroney.

"La produzione ha insistito per girarlo ad Akron e nei dintorni di Cleveland, Ohio, in modo da portare un altro livello di autenticità e connessione con la storia originale perché le persone stavano effettivamente girando nelle scuole superiori in cui si svolgevano questi giochi. Ricordano questa storia come se fosse ieri. È stata un'esperienza incredibile aggiungere il fattore umano della comunità alla realizzazione di questo film. È diventato un evento collettivo realizzare questo film".