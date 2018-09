Shirley: Odessa Young e Logan Lerman nel cast del film con Elisabeth Moss

Odessa Young e Logan Lerman si sono uniti al cast di Shirley, thriller diretto da Josephine Decker con protagonisti la due volte vincitrice del Golden Globe Elisabeth Moss e il candidato al Golden Globe Michael Stuhlbarg.

La Young (High Life, The Daughter, Assassination Nation) e Lerman (Fury, Percy Jackson), interpreteranno una giovane coppia sposata la cui vita verrà sconvolta dopo che faranno la conoscenza della scrittrice Shirley Jackson (Moss), autrice di molti romanzo dell'orrore come La Lotteria e L'Incubo di Hill House. Stuhlbarg (Fargo, Call Me By Your Name) sarà il marito della Jackson, Stanley Edgar Hyman.

Il film è attualmente in produzione nello stato di New York e sarà ambientato negli anni '60. La sceneggiatura è stata scritta da Sarah Gubbins, che ha adattato l'omonimo romanzo del 2014 di Susan Scarf Merrell. Tra i produttori figurano Christine Vachon e David Hinojosa di Killer Films insieme a Moss, Gubbins e Sue Naegle. Anche sul ponte per produrre sono Jeffrey Soros e Simon Horsman del Media Fund di Los Angeles, che stanno finanziando il film.

Tra i prossimi progetti di Logan Lerman ricordiamo End of Sentence, dove reciterà al fianco di John Hawkes.