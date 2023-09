Shining, la triste storia della drammatica interpretazione di Shelley Duvall

Nonostante Stephen King e Stanley Kubrick non siano mai stati d'accordo sull'adattamento di Shining, il film continua ad essere uno dei capolavori indimenticati della storia del cinema, in grado di inquietare gli spettatori a distanza di decenni. A dare un grande contributo è anche la performance di Shelley Duvall.

Duvall interpreta Wendy Torrance, moglie di Jack (Jack Nicholson) ma la sua esperienza sul set non è stata delle più gradevoli. Conosciuto per il suo stile meticoloso e spesso ossessivo, Kubrick era solito spingere i propri attori al limite delle loro possibilità. Un esempio molto conosciuto è proprio il lavoro con Shelley Duvall nel film di Kubrick. Su Everyeye trovate la nostra recensione sulla versione estesa di Shining.



Nel 2022 il Mirror riportò che l'attrice aveva parlato apertamente dell'esperienza sul set del film nel libro di David Hughes, The Complete Kubrick, svelando il prezzo emotivo che dovette sostenere a causa dell'elevato livello di angoscia:"Da maggio ad ottobre ho avuto problemi di salute perché lo stress del ruolo era davvero grande. Stanley mi ha spinta e mi ha spinta più in là di quanto non fossi mai stata spinta prima. È il ruolo più difficile che abbia mai dovuto interpretare". Wendy Torrance è una madre terrorizzata che cerca di proteggere in tutti i modi il figlio dalla follia nella quale è finito preda il padre e marito Jack, uno degli elementi più inquietanti del film. Anche Duvall, purtroppo, è rimasta ossessionata da quell'esperienza.



Nel 2021, nel corso di un'intervista, l'attrice chiese di rivedere la celebre sequenza in cui Jack tenta di aggredire Wendy e durante la visione Duvall scoppiò a piangere:"L'abbiamo filmata per circa tre settimane. Ogni giorno. È stato molto difficile. Jack era così bravo, così dannatamente spaventoso. Posso soltanto immaginare quante donne attraversavano questo genere di cose".

Tre giorni interi soltanto per la scena della porta distrutta, con 60 porte in legno utilizzate. A Roger Ebert disse:"Il personaggio di Jack Nicholson doveva essere sempre pazzo e arrabbiato. E nel mio personaggio ho dovuto piangere 12 ore al giorno, tutto il giorno, negli ultimi nove mesi di fila, cinque o sei giorni alla settimana". L'esperienza traumatica di Shelley Duvall sul set di Shining da tempo sta facendo discutere i critici e gli spettatori, tra chi accusa Kubrick di aver esagerato e chi sostiene che la genialità del regista giustificasse una lavorazione così radicale.



Nel frattempo, è emersa una nuova teoria sull'Overlook Hotel.