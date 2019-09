Shining torna al cinema in 4K con un'anteprima di Doctor Sleep

Per celebrare l'imminente uscita di Doctor Sleep, un nuovo restauro di The Shining di Stanley Kubrick sarà distribuito in un numero limitato di sale e sarà accompagnato da un'anteprima del sequel di Mike Flanagan.

La Warner Bros. non ha comunicato ulteriori dettagli relativi al filmato in anteprima, senza svelare se si tratterà della sequenza d'apertura, di un'intera scena o di un video dal dietro le quinte della realizzazione, ma chi non ha mai visto il film con Jack Nicholson e vuole prepararsi a dovere al nuovo horror con Ewan McGregor e Rebecca Ferguson, potrà farlo sul grande schermo e in 4K.

Le proiezioni si svolgeranno dal 26 settembre all'1 ottobre in vista dell'uscita di Doctor Sleep, che invece sarà nelle sale dal 31 ottobre. Al momento la riedizione di Shining è stata annunciata solo per il mercato Nord-Americano, quindi rimanete sintonizzati per eventuali comunicazioni di passaggi nei cinema nostrani.

Nel frattempo, in calce all'articolo potete gustarvi la nuova locandina realizzata appositamente per l'edizione 4k del film del 1980.

Ricordiamo che Doctor Sleep sarà sia un adattamento dell'omonimo romanzo del 2013 di Stephen King, sia un sequel diretto del capolavoro di Kubrick, che come noto si discostò moltissimo dal romanzo originale, scritto sempre da King.

Per altri approfondimenti guardate il trailer finale di Doctor Sleep e recuperate l'Everycult su Shining.