Shining, altro che Robin Williams: Kubrick voleva Kris Kristofferson per Jack Torrance!

Che Shining sarebbe stato senza Jack Nicholson? Noi non vogliamo neanche immaginarlo, ma il buon Stanley Kubrick un'idea dovette necessariamente farsela: nel caso in cui la star di Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo avesse detto di no, il regista non avrebbe potuto permettersi certo il lusso di farsi trovare impreparato.

Mentre si parla di Ben Stiller come Jack Torrance in un adattamento teatrale di Shining, torna dunque in auge una vecchia voce secondo cui Kubrick avrebbe voluto nientemeno che Robin Williams per ovviare all'eventuale forfait di Nicholson: voce, però, prontamente smentita dal regista Lee Unkrich, che ha invece fatto il nome di Kris Kristofferson come seconda scelta del suo leggendario collega.

"Dopo la delusione al box-office del suo film precedente, Barry Lyndon, Kubrick aveva disperatamente bisogno di un successo, e scelse Shining nell'ottica di realizzare un film più commerciale. Era da tempo che Kubrick voleva lavorare con Nicholson (avevano parlato anche di un biopic su Napoleone), così quando Nicholson lo chiamò per chiedergli su cosa stesse lavorando, Kubrick gli parlò di Shining" ha spiegato Unkrich.

Il debunker ha fatto notare inoltre come, non essendo ancora sopraggiunto il successo di Mork & Mindy, quello di Williams non fosse ancora un nome di spicco in quel di Hollywood: il Kubrick post-Barry Lyndon, invece, aveva assolutamente bisogno di una star capace di attirare la gente in sala. E voi, come avreste visto Kristofferson nel ruolo reso indimenticabile da Jack Nicholson? Diteci la vostra nei commenti! Stephen King, intanto, ha ammesso di preferire una serie TV allo Shining di Kubrick.