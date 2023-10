Shining, quando Jack Nicholson fece infuriare Kubrick: la bugia dell'attore

Quella di Jack Nicholson sul set di Shining è, senza dubbio, una performance capace di rimanere nella storia del cinema e nella memoria di tanti appassionati anche grazie all’ottima messa in scena del regista Stanley Kubrick. A proposito del film di culto e dei due artisti, ricordiamo di quella volta in cui Jack Nicholson mentì al filmmaker.

Dopo aver parlato del ritorno di Jack Nicholson sulla scena pubblica, torniamo a parlare dell’amatissimo attore per riproporre quello che sarebbe successo durante le riprese di Shining e raccontare della bugia dell’interprete di Joker capace di fare infuriare Stanley Kubrick.

Mentre i due erano impegnati a girare la trasposizione del capolavoro di Stephen King, Nicholson avrebbe chiesto qualche giorno di pausa a causa di un forte e debilitante mal di schiena dovuto alla mole di lavoro, salvo poi essere beccato dal regista che, guardando un programma in televisione relativo al torneo di Wimbledon che si stava giocando in quei giorni, si è accorto di come il suo protagonista fosse seduto in tribuna a godersi la partita.

La storia è stata raccontata da un elettricista che stava lavorando sul set del film che ha spiegato a The Guardian: “Una volta Jack disse di avere dolore alla schiena e di avere bisogno di qualche giorno di riposo. È un sacco di tempo quando si sta girando un grande film, ma Stanley disse che andava bene. Il giorno dopo eravamo nella sala riunioni a guardare Wimbledon quando entra Stanley. Ci chiede cosa stiamo facendo, si gira a guardare la televisione, ed eccolo lì: Jack Nicholson seduto tra il pubblico con una ragazza per ogni lato. Stanley è impazzito”.

Nonostante la scappatella di Nicholson e la conseguente arrabbiatura di Kubrick, le riprese continuarono senza alcun problema e Shining divenne il successo che conosciamo e di cui ancora si parla, a distanza di decenni.

