Shining, qual è la serie TV che Stephen King preferisce al film di Kubrick?

Uno dei casi più eclatanti di cinema che prende le distanze dall'opera originaria è sicuramente Shining: il film di Stanley Kubrick presenta parecchie e sostanziali differenze con il romanzo di Stephen King, che non a caso non si è mai dichiarato grande fan (eufemismo) del capolavoro del regista di Arancia Meccanica.

La delusione per lo Shining di Stanley Kubrick non tolse però all'autore de Il Miglio Verde la voglia di vedere Jack Torrance e famiglia prender vita in un modo o nell'altro: dopo il fallimento (!) sul grande schermo, dunque, fu la volta di un adattamento televisivo che, nel 1997, sembrò rendere il nostro Stephen ben più felice di quanto aveva fatto Kubrick in precedenza.

Si tratta, in questo caso, di un adattamento suddiviso in sei puntate della durata di 45 minuti l'una, tutte adattate da Mick Garris (che compare nello show nel ruolo di Hartwell) a partire proprio dal libro di King: in luogo di Jack Nicholson, Shelley Duvall e soci, il cast è qui composto da Steven Weber (Jack Torrance), Rebecca De Mornay (Wendy Torrance), Courtland Mead (Danny Torrance) e Melvin Van Peebles (Dick Halloran).

Piccola curiosità: per ricevere l'ok da Stanley Kubrick a realizzare un nuovo adattamento, King dovette accordarsi con il regista per smettere di criticare il suo film, mantenendo il diritto a parlare in negativo della sola performance di Jack Nicholson. E voi, avete avuto modo di recuperare questo adattamento decisamente meno noto? Fatecelo sapere nei commenti! Di recente, intanto, si è parlato di Ben Stiller come possibile protagonista di uno Shining teatrale.