Shining, Mike Flanagan pessimista: 'Il prequel su Dick Hallorann non si farà'

Mike Flanagan sembra essersi davvero affezionato alle vicende dei Torrance e dell'Overlook Hotel: il regista di Doctor Sleep sta da tempo cercando di metter su la produzione di un prequel di Shining, ma le speranze sembrano affievolirsi sempre più col passare del tempo.

Nelle idee di Flanagan il film, dall'esplicativo titolo Hallorann, avrebbe raccontato la storia di Dick Hallorann, il cuoco dell'Overlook Hotel che nel film con Jack Nicholson istruiva il piccolo Danny Torrance sull'esistenza della Luccicanza (lo Shining, appunto).

Ad essere pessimista sul progetto è però il regista stesso, che ha infatti spiegato: "Non so se la cosa andrà mai avanti, onestamente. Spero che un giorno il progetto torni in pista, perché mi piaceva davvero molto". Un Flanagan piuttosto rassegnato, dunque, forse anche a causa dei modesti risultati di pubblico e critica raccolti dal suo Doctor Sleep: il film con Ewan McGregor avrebbe in un certo senso potuto dare il via ad una sorta di Shiningverse che, a questo punto, difficilmente vedrà mai la luce.

Vi sarebbe piaciuta l'idea di un prequel su Dick Hallorann? Diteci la vostra nei commenti! Secondo le informazioni raccolte finora pare che il prequel di Shining avrebbe fatto luce su alcuni misteri del film. L'opera di Kubrick, intanto, non smette di far discutere: secondo alcuni Shining racconterebbe in realtà la storia dello sbarco sulla luna!