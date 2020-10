Shining e It: arrivano delle inquietanti bambole ispirate ai capolavori horror

Anche se il prequel di Shining non si farà, i fan di Stephen King e delle sue trasposizioni cinematografiche potranno continuare ad apprezzare i personaggi di Shining e di It con due set di bambole davvero inquietanti.

Come potete vedere dall'immagine in basso, si tratta di un progetto tutto al femminile, visto che le protagoniste sono una versione donna di Pennywise e le due terrificanti gemelle Grady.

Le icone horror si aggiungono alla famiglia Mattel, per la collezione Monster High, e sul sito Mattel Crations è possibile osservare nel dettaglio entrambi i prodotti. Pennywise, dal costo di 60 dollari, viene venduta con una scatola in cui compare la nota scritta "You'll float too" e la bambola è dotata dell'immancabile palloncino rosso e della barchetta di carta di Georgie. Per "andare a giocare" con le gemelle di Shining in prezzo è invece di 75 dollari e le due figure identiche sfoggiano il loro caratteristico abito azzurro. Posizionarle alla fine di un corridoio potrebbe provocare un infarto a chi se le ritrova davanti.

Purtroppo entrambi i prodotti sono andati immediatamente sold out, ma è probabile che torneranno disponibili a breve. Cosa ne pensate? Potrebbe essere il regalo giusto per gli amanti dell'horror, da abbinare al prestigioso Ultra HD Blu Ray di It Capitolo 2.