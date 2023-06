Shining, una nuova inquietante teoria fa di voi i veri ospiti dell'Overlook Hotel

Shining di Stanley Kubrick è sempre stato un film molto inquietante da guardare, eppure una nuova teoria dei fan è riuscita, se possibile, a rendere la visione dell'horror con Jack Nicholson ispirato al romanzo di successo di Stephen King ancora più spettrale.

Anche se, a oltre quarant'anni, si potrebbe pensare che Shining non abbia più segreti da svelare, l'autore Filippo Ulivieri ("Stanley Kubrick and Me: Thirty Years at His Side") ha dimostrato che non è così: in un thread su Twitter e anche in un video su Youtube, infatti, Ulivieri ha notato che, apparentemente, Jack Nicholson rompe inconsciamente la quarta parete durante lo svolgimento della storia, e a volta guarda direttamente verso la cinepresa, spesso anche solo per una frazione di secondo, arrivando a fissare di conseguenza gli spettatori.

Come tutti i film di Kubrick, The Shining è meticoloso nella sua costruzione e anche questo dettaglio, secondo Ulivieri, potrebbe non essere lasciato al caso, per non dire assolutamente impossibile considerata la maniacalità con cui l'autore dominava ogni istante del processo creativo, dalle riprese al montaggio (senza contare che, nei filmati dietro le quinte, si può vedere Kubrick che ordina a Jack Nicholson di guardare in camera). Infatti la tesi di Ulivieri offre una spiegazione molto affascinante e inquietante per questo strano dettaglio di Shining: oltre al fatto che la scelta potrebbe essere stata progettata per far sentire lo spettatore più coinvolto nella storia, il fatto di guardare in camera fa della cinepresa (e quindi del pubblico) un altro dei fantasmi dell'Overlook Hotel che rapiscono lo sguardo del protagonista.

Potete gustarvi il filmato di Filippo Ulivieri in calce all'articolo. Per altre letture, scoprite tutti i dettagli dell'edizione estesa di Shining da 144 minuti che forse non avete mai visto.