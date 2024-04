Shining, incendio al vero Overlook Hotel: allarme nella storica location del film

I vigili del fuoco hanno risposto ad una chiamata dell'hotel Timberline Lodge, nello stato dell'Oregon, che gli appassionati di cinema conoscono come Overlook Hotel grazie alla sua 'partecipazione' nel classico dell'horror Shining di Stanley Kubrick, film del 1980 tratto dal libro di Stephen King.

L'Oregonian ha riferito che una parte dell'edificio ha preso fuoco intorno alle 21:30 di giovedì. I vigili del fuoco di Clackamas hanno rivelato che l'incendio è stato dichiarato sotto controllo intorno alle 23:12. “L’incendio si è limitato al tetto e a parte della soffitta e per fortuna non si è diffuso ulteriormente. Le squadre stanno sgomberando la scena. Il servizio forestale degli Stati Uniti condurrà le indagini con l’aiuto di risorse federali”, ha scritto il vigile del fuoco, aggiungendo diverse foto della scena. Fortunatamente, inoltre, non sono stati segnalati feriti.

Il Timberline Lodge è stato costruito nel 1937, ed oggi continua a funzionare come hotel anche dopo essere diventato un monumento storico nazionale nel 1977. È stato utilizzato tre anni dopo in Shining di Stanley Kubrick, con Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Lloyd: il film si è servito dell'edificio con riprese aeree del Timberline Lodge sul Monte Hood in Oregon come parte della scena di apertura e per le riprese degli esterni.

Nel post disponibile qui sotto potete vedere una foto dell'incendio che ha colpito l'Overlook Ho, ehm il Timberline Lodge.

