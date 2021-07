Shining, la foto di Jack Torrance compie 100 anni: la storia del prequel mai realizzato

Oggi sono passati 100 anni da quando è stata scattata l'iconica foto in bianco e nero che ritrae Jack Torrance nel finale di Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King con protagonista un leggendario Jack Nicholson.

Tra i misteri più discussi della pellicola, lo scatto risale al Gran Ballo del 4 luglio tenutosi all'Overlook Hotel nel 1921, a cui ha preso parte - per il grande shock degli spettatori - anche il protagonista della storia ambientata negli anni '70.

Come molti di voi ricorderanno, diversi anni fa era in lavorazione un prequel dal titolo The Overlook Hotel che avrebbe spiegato il mistero dietro la foto con Jack Torrance. Basato su un prologo inedito del romanzo originale di King, intitolato "Before the Play", il film avrebbe raccontato la storia di Bob T.Watson, un ricco barone che partì attraversò il fianco della montagna con insieme ad una squadra di costruttori con un grande obiettivo: tirare su un grand hotel sulle Montagne Rocciose. Tuttavia, il figlio più giovane di Bob (che sembrava possedere la Luccicanza come il piccolo Danny) iniziò a vedere dei fantasmi dopo essersi addentrato nel bosco, scatenando una serie di eventi che portarono alla morte dell'intero team di costruttori.

Ad aprile 2020, Mark Romanek, il regista che avrebbe dovuto occuparsi del prequel, ha rivelato i motivi principali che hanno decretato il fallimento del progetto: "Era straordinario ma penso che il problema fosse proprio il budget. Non erano sicuri che sarebbe potuto nascere questa sorta di 'Shining Universe' e quindi nulla avrebbe mai giustificato tutte le spese necessarie per la costruzione del set e della struttura. L'intero film era incentrato su questo enorme hotel, vista anche la natura della storia, e la creazione di un edificio d'epoca gli è sembrato troppo costoso. Sfortunatamente, è stata proprio questa la causa del suo fallimento."

In ogni caso, vi ricordiamo che Shining ha ottenuto un sequel nel 2019 con l'uscita di Doctor Sleep, pellicola sempre tratta da King che racconta le vicende di Danny Torrance molti anni dopo il film di Kubrick.