Shining: dopo Doctor Sleep in arrivo un prequel sulle origini dell'Overlook?

Realizzare un sequel di Shining non era un'operazione semplice e Doctor Sleep purtroppo non ha trovato grande riscontro al botteghino, rivelandosi un flop finanziario. Tuttavia in passato si era già parlato di realizzare un'opera collaterale al capolavoro di Stanley Kubrick, tratto dal leggendario romanzo di Stephen King.

Variety scrisse nel luglio 2014 che Warner Bros. stava pensando di affidare al regista Mark Romanek il progetto di un prequel di Shining. Il film avrebbe dovuto basarsi sul prologo originale che King scrisse e poi rimosse dal suo romanzo del 1977.

Il prequel avrebbe dovuto ambientarsi nel XX secolo e incentrarsi su Bob T. Watson, un magnate mascalzone che si avventurò attraverso le Montagne Rocciose e costruì l'Overlook Hotel.



Purtroppo sembra che il progetto sia in una fase di stallo e probabilmente è stato accantonato definitivamente. La bozza della sceneggiatura era stata scritta da uno degli autori di The Walking Dead, Glenn Mazzara e dallo stesso Romanek.

"Penso sia una sceneggiatura eccezionale ed è basata su Stephen King. Non è solo qualcosa che qualcuno ha inventato ma una storia originale - selvaggia e western - che risale alla profanazione dei cimiteri indiani e alla costruzione dell'Overlook Hotel. Il problema è che è molto costoso" ha confessato Romanek.

Considerato il risultato al box-office del sequel è difficile pensare ad un progetto concreto riguardo Shining a breve.

Doctor Sleep, diretto da Mike Flanagan, ha raccontato la storia di Danny Torrance (Ewan McGregor) ormai adulto e alle prese con i tormenti legati al suo passato. Nel frattempo Warner Bros. ha messo online i primi dieci minuti di Doctor Sleep mentre agli inizi di febbraio è arrivata la versione digitale di Doctor Sleep, in DVD e Blu-ray.