Shining: Blumhouse prepara un museo dell'orrore nel 'vero' Overlook hotel

Il CEO della Blumhouse ha annunciato che l’hotel che ha ispirato Stephen King per il suo Shining potrebbe diventare la sede di un nuovo museo dedicato alla narrazione horror. In un comunicato il dirigente ha rivelato l’intenzione di creare quello che potrebbe diventare un polo turistico importante per lo stato del Colorado.

Dopo aver parlato della fusione tra Blumhouse a Atomic Monster, torniamo ad occuparci della casa di produzione specializzata in film horror per riportare l’annuncio da parte di Blum della futura nascita di un museo dedicato al genere nei locali dell’hotel che ha ispirato lo scrittore del Maine per la sua opera da cui Stanley Kubrick ha saputo tirare fuori il cult del 1980.

Queste le parole rilasciate da Jason Ferus Blum: “Lo Stanley Hotel è un luogo sacro per i fan dell’horror e questo rende la presenza allo Stanley Film Center un’estensione naturale per la Blumhouse. I fan si avvicineranno come mai prima d’ora ai loro film preferiti, anche se potrebbero voler mantenere le distanze con alcuni degli oggetti della nostra collezione. Siamo entusiasti di metterci al lavoro, ma prima dobbiamo uscire dal labirinto di siepi”.

Lo Stanley Film Center dovrebbe costare circa 70 milioni di dollari e sembra essere appoggiato anche dalla parte politica del Colorado, con il governatore che si è espresso in modo fiducioso rispetto ai possibili vantaggi che potrebbe portare alla regione: “Ecco la Blumhouse. Questo iconico hotel del Colorado avrà ora un nuovo elemento di divertimento e spavento per gli abitanti del Colorado e per i visitatori di tutto il mondo che potranno così stimolare il turismo e rafforzare la nostra economia. Non vedo l’ora di vedere la mostra e sono felice che la nostra amministrazione possa contribuire a renderla possibile”.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più rispetto ai pezzi che verranno presentati nella collezione vi lasciamo a una nuova teoria riguardo Shining.